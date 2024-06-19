في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.. أماكن يمكن زيارتها «المعز وخان الخليلي» لعشاق التراث.. و«برج القاهرة » و«الأهرامات»

في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، تجتمع الأسرة المصرية لتعلن عن فرحتها بالعيد، حيث يركز المصريون في الأيام الأولي في ذبح الأضاحي وتوزيعها على الأقارب والأهل والجيران، ثم تأتي أيام الخروجات للحدائق والمتنزهات والأماكن التراثية والتاريخية ومنطقة وسط البلد .

كما يتغنى المصريون بأغاني «العيد فرحة يا سلام، وأجمل فرحة»، « يا ليلة العيد يا محالاها» علاوة عن طقوس التزاور وصلة الأرحام وتبادل المخبوزات مثل الكحك والبسكويت والغريبة وغيرها.

شارع المعز ومسجد الإمام الحسين

إذا كنت بالقاهرة التراثية فلا تفوت زيارة شارع المعز لدين الله الفاطمي ومسجد الإمام الحسين، فكلاهما لوحات فنية معمارية بالعصور الإسلامية القديمة! يمتزج فيها وقار الماضي وحداثة الحاضر، تبوح شوارع القاهرة القديمة بالكثير من- حكايات - وتقودك إلى ممرات ضيقة مرصوفة بالحجارة الأثرية، علاوة عن درجات السلالم التاريخية والبنايات ذات طراز معماري فريد.

ومن أبرز المعالم التي يمكنك زيارتها هناك مسجد الحاكم بأمر الله، مسجد الأقمر، وبيت السحيمي، وهو مثال على البيوت التقليدية في العصر العثماني، ومن أهم البيوت الثقافية في الحسين: بيت السناري، بيت السحميي، وكالة الغوري، قبة الغوري، بيت زينب خاتون.

سوق خان الخليلي

إذا كنت من عشاق الإكسسوار والحلي بأشكال فضية فلا تفوت فرصة التسوق في سوق خان الخليلي، الذي يقع بمنطقة الجمالية بالقاهرة ويعد أحد أقدم أحياء المدينة، وتم تسميته على اسم كبير التجار في عهد المماليك.

كما يعد واحد من أعرق أسواق الشرق حيث يزيد عمره عن 600 عام، ولكن ما زال معماره باقيًا على حاله حتى الآن التي تنتشر بها أماكن مخصصة للمصنوعات الجلدية والنحاسية والإكسسوارات التاريخية من السيوف والأحزمة والخزذات النحاسية، وبيع بخور العود المستوردة من السعودية والبخور المستوردة من السودان وأوراق البردي والمسابح وغيره.

أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول

تعتبر من أهم المعالم السياحية التي تقع في هضبة الجيزة بمنطقة الهرم التي تناسب جميع الفئات العمرية، حيث ستري الأهرامات الثلاثة "خوفو وخفرع ومنكاورع".. يمكن أن تري إطلالات رائعة وركوب الخيل وقضاء وقت مميز بين الحضارة المصرية.

برج القاهرة

يقف شامخًا في قلب جزيرة الزمالك بالقاهرة برج القاهرة في شارع جزيرة الزمالك على مقربة من نهر النيل، بالقرب من حديقة الأندلس، من أجمل الأماكن السياحية التي صُممت على شكل زهرة اللوتس المصرية

كما يتكون البرج الذي يعتبر أحد معالم مصر البارزة من 16 طابق بارتفاع وصل إلى 187 متر ويمكن من أعلى نقطة مشاهدة لقطة بانورامية للقاهرة وجمالها وسحرها حيث يعد أجمل الأوقات هو زيارة برج القاهرة وقت غروب الشمس، فإذا صادف وجودك في ذلك التوقيت، سترى المشهد الأكثر سحرًا على الإطلاق.