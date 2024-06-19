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الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثث 3 أطفال لقوا مصرعهم في حادث غرق بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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قررت نيابة فاقوس اليوم  التصريح بدفن جثث 3 أطفال لقوا مصرعهم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل مياه ترعة الغزالي أمام قرية منشية القاضي.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل مياه ترعة الغزالي أمام قرية منشية القاضي بمركز فاقوس مما أسفر عن مصرع 3 أطفال وإصابة 3 أشخاص آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتم التحفظ على جثامين المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

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