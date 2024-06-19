الأمم المتحدة تتهم جيش الاحتلال بارتكاب جريمة "إبادة" ضد الفلسطينيين

اتهمت رئيسة لجنة التحقيق الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة نافانيثيم بيلاي، اليوم الأربعاء، جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ "إبادة" ضد الفلسطينيين، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وفي اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قالت بيلاي إنه يجب محاسبة مرتكبي الانتهاكات خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكررت بيلاي النتائج التي توصل إليها تقرير نشر، الأسبوع الماضي، بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، لكنها قالت إن إسرائيل وحدها مسؤولة عن أخطر الانتهاكات بموجب القانون الدولي وهي ارتكاب "الجرائم ضد الإنسانية."

وشددت رئيسة لجنة التحقيق الأممية في الأراضي الفلسطينية علي إن حجم الخسائر المدنية الفلسطينية يرقى إلى مستوى "الإبادة".

وقالت بيلاي، خلال اجتماع جنيف، "وجدنا أن الأعداد الهائلة من الضحايا المدنيين في غزة والدمار الواسع النطاق للبنية التحتية كانت نتيجة حتمية لاستراتيجية متعمدة لإحداث أقصى قدر من الضرر"، في إشارة إلي جرائم الاحتلال في حق المدنيين الفلسطينيين.