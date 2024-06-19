بيطري الشرقية: نحر 2150 أضحية داخل المجازر الحكومية بالمجان

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية خلال أيام عيد الاضحى المبارك وذلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم و محلات الجزارة وثلاجات الحفظ.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين و فتح المجازر بالمجان لإستقبال المواطنين لذبح أضاحيهم و التصدى لمحاولات الذبح بالشوارع.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام المديرية بالإشراف الطبى و متابعة ذبح وتجهيز و تعبئة اللحوم الخاصة بالجمعيات الأهلية بمراكز ومدن المحافظة و ذلك بالتعاون مع مدير عام الصحة العامة والمجازر و مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم و ذلك بالمرور على مجازر (القنايات - بردين- منياالقمح - شلشلمون - الجديدة - ههيا - أولاد صقر - كفر صقر - الإبراهيمية- مشتول السوق - إنشاص الرمل - بلبيس - أبو حماد - القرين)لمتابعة سير العمل داخل المجازر و إستقبال أضاحى المواطنين مجانا والكشف على الأضاحى قبل الذبح والكشف على اللحوم بعد الذبح.

و أشار مدير المديرية إلى أنه تم ذبح ٢١٥٠ أضحية داخل المجازر الحكومية بالمجان خلال أيام عيد الاضحى و تفعيل غرفة العمليات المركزية بمديرية الطب البيطري والفرعية بالإدارات الخارجية التابعة للمديرية بالمراكز المختلفة داخل المحافظة لتلقي الشكاوي وتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز شئون البيئة لضبط حالات الذبح خارج المجازر المخصصة التي تتسبب في تلوث اللحوم والبيئة بمخلفات الأضاحي، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.