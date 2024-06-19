صور.. عمرو دياب يشعل حفل عيد الأضحى في دبي

أحيا النجم عمرو دياب حفلا غنائيا جديدا بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في دبي بحضور جماهيري كبير.

وقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها: "يا أنا يا لأ، بحبه، دا لو اتساب، برج الحوت، تملي معاك ، انا الحظ، وياه، يتعلموا، شكرا من هنا لبكرة وغيرهم.

وقدم عمر دياب خلال الحفل أيضا ميدلي من أغنيات قديمة منها (قمرين، العالم الله، نور العين، كان طيب، وهي عامله ايه، أيام وبنعيشها وتنسي واحدة).

يشار إلى أن عمرو دياب أحيا يوم السبت الماضي حفلا في بيروت وسط حضور جماهيري تجاوز ٢٢ ألف.

وكان الهضبة قد أصدر قبل عيد الأضحى مباشرة أغنيتين هما الطعامة وتتحبي وتصدرتا تريند يوتيوب وتريند موقع التواصل الاجتماعي إكس.