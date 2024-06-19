معلول ينعى مشجعتي الأهلي بعد وفاتهما في حادث عقب مباراة الاتحاد

قدم التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة تعزية لأهل المشجعتين نورهان ناصر ونرجس صالح.

وتوفيت مشجعتا الأهلي نرجس صالح ونورهان ناصر في حادث سير مأساوي عقب مباراة الأحمر ضد الاتحاد السكندري، التي أقيمت أمس الثلاثاء بملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وحرص معلول على مشاركة رسالة النعي التي نشرها النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مؤكدًا على مشاركته مشاعر الحزن والألم مع عائلات الفقيدتين.

وكان النادي الأهلي، أعلن في بيان رسمي، عن وفاة مشجعتيه نورهان ناصر ونرجس صالح، بعد تعرضهما لحادث سير عقب مباراة الاتحاد السكندري.

وعبر النادي عن خالص تعازيه لأسرتي الفقيدتين، داعيًا لهما بالمغفرة والرحمة، ولأهلهما الصبر والسلوان.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري

يذكر أن، الأهلي تغلب على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز.