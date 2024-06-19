القليوبية تسجل 13 حالة وفاة بين الحجاج في الأراضي المقدسة

سجلت محافظة القليوبية 13 حالة وفاة لحجاج لقوا ربهم خلال أداء فريضة الحج، وذلك بعد إعلان وفاة 4 حالات جديدة رحلوا في البقاع الطاهرة خلال أداء ركن الحج الأعظم.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء واصفين وفاة الحجاج خلال أداء المناسك ب"حسن الخاتمة".

ففي طوخ ودع أهالي قرية الحصة بكلمات مؤثرة الحاجة فاطمة أبو سريع إبراهيم، حيث أنها كانت سيدة على خلق، وتحظى باحترام الجميع، وتوفيت أثناء أداء مناسك الحج، وجرى دفنها بالأراضي السعودية.

كما كشف أيمن عبد المحسن الديب، عمدة قرية الرجالات بمركز طوخ، عن رحيل شقيقه المستشار عادل عبد المحسن الديب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عقب نزوله من جبل عرفات والتوجه من المزدلفة إلى منى لرمي جمرات العقبة الكبرى، وأثناء ذلك فاضت روحه، مشيرًا إلى أن شقيقه سافر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام، خاصة أنها المرة الأولى التي يؤدي بها الفريضة، موضحاً أنه تمت مراسم دفن الجثمان في المملكة العربية السعودية.

وفي قرية طنط الجزيرة بطوخ، استقبل أهالي القرية نبأ رحيل الحاجة بشرى أبو الخير.

وكتب أهالي القرية “سبحان من تفرد بدوام العزة والبقاء وكتب على مخلوقاته الموت والفناء، ولم يشاركه أحدًا في خُلده حتي الملائكة والأنبياء نسأل الله الرحمة وللأهل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون، المعلمة والأخت الفاضلة، ووالدة الزميل الدكتور أمجد ممدوح السعران، فى رحاب الله بالأراضي المقدسة .. اللهم إنا نشهد لها بحسن المعاملة والخلق والضحكة الدائمة والصداقة الطيبة وحسن الخاتمة”.

وسادت حالة من الحزن أهالي قرية الشقر مركز كفر شكر، لفقدان محمد رجب كبير معلمي الرياضيات من أهالي القرية أثناء أداء فريضة الحج عقب الإنتهاء من الوقوف بعرفة.

وجاء في منشور لأحد زملائه: "لا إله إلا الله ولا دايم ولا باقي إلا الله توفي إلى رحمة الله تعالى المرحوم الأستاذ الحاج محمد رجب كبير معلمي الرياضيات بمدرسة الشقر الثانوية بكفر شكر بتعليم القليوبية أثناء أداء فريضة الحج، اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليه".

فيما نعت الإدارة الصحية بكفر شكر حالتي حسن الخاتمة أيضا لإثنين من الحجاج على أرض عرفات، الأول والد إحدى طبيبات الإدارة الصحية بكفر شكر، والذي لقى ربه حاجا في الأراضي المقدسة، حيث نشرت الإدارة برئاسة الدكتور بكري سعيد ناعيا الراحل الحاج هناهم عبد الله حسن العضل، في الأراضي المقدسة أثناء أداء فريضة الحج داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

والثانية كانت لأحد المنتسبين للإدارة الصحية بالمدينة، وهي الحاجة فاطمة حسنين بالمعاش خلال أداء فريضة الحج، وتقدم أيضا الدكتور بكري سعيد مدير الإدارة الصحية بكفر شكر وجميع العاملين بديوان الإدارة بأحر التعازي والمواساة لأسرة الراحلة.

كما تلقت أسرة الحاج إبراهيم على الدقميري، بقرية الشقر التابعة لمركز كفر شكر بالقليوبية، نبأ وفاته وهو على مشعر منى أثناء تأديته فريضة الحج بعد الوقوف بـ يوم عرفة، وبملابس الإحرام، حيث نعى عدد كبير من أهالي القرية الراحل، مؤكدين أنه كان نعم الجار والأب، مؤكدين أن ما هون عليهم الرحيل هو وفاته على جبل عرفات وحسن خاتمته، وأنهم لا يزكون على الله أحدا.

وشهدت كفر شكر أيضًا وفاة الحاج جميل فوزي رجب، من أبناء قرية قرية الشقر الذي ودعه الأهالي بعبارات النعي على وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

بالإضافة إلى الحاج عبد السميع عبد الحليم يوسف، أحد أبناء مدينة كفر شكر وتوفي أثناء تأدية فريضة الحج وسط حالة من الحزن بين جميع أبناء المدينة حيث كان يتصف بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع.

أما في قرية طحانوب التابعة لشبين القناطر، فقد استقبل أهالي القرية بكلمات مؤثرة جدا نبأ رحيل الحاجة نوال عبد الشافي العوضي من أهالي القرية وكتب الأهالي على صفحات الفيس بوك علي حد وصفهم "تهنئة بحُسن الخاتمة ولا نزكيها على الله الأم العظيمة والمربية الفاضلة والتي لبت نداء ربها على جبل الرحمة قبيل مغرب يوم عرفة حيث قالت لإبنها الدكتور أمجد العوضي ساعدني في الوضوء إستعدادا للقاء ربي وبعدها صعدت روحها الطاهرة يوم عرفة".

وأكد الأهالي في منشوراتهم أن فراق الراحلة صعب ولكن عزاءهم هو أنها ستبعث يوم القيامة في ملابس الإحرام ملبية كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال (يبعث كل عبد علي ما مات عليه) رواه مسلم.

وفي قرية كفر الشيخ إبراهيم التابعة لمركز ومدينة بنها استقبل أهالي القرية نبأ رحيل الحاجة عواطف حسن الشرقاوي بكلمات مؤثرة حيث إنها كانت سيدة على خلق، وتحظى باحترام الجميع، وتوفيت أثناء أداء مناسك الحج، وجرى دفنها بالأراضي المقدسة.

كما نعت إدارة معهد فتيات بنها النموذجى الأزهري، الحاجة ميرفت الدسوقى الزائرة الصحية بالمعهد والتي وافتها المنية بالأراضي المقدسة بعد أدائها فريضة الحج، ودفنت في الأراضي السعودية بعد أدائها فريضة الحج لهذا العام داعين الله أن يتغمدها الله بواسع رحمته حيث رحلت في أيام مباركة في إشارة إلى حسن الخاتمة.

كما شهدت مدينة العبور هي الأخرى رحيل الحاجة أسماء على الشريف، خلال أداء مناسك الحج ووقوفها على جبل عرفات، حيث سافرت إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لتأدية مناسك الحج هذا العام بفرحة كبيرة، وأنها كانت على تواصل مع أسرتها حتى وقوفها على عرفات اليوم، ولكنهم علموا بوفاتها، وعزائهم أنها توفيت في يوم عرفة وفي خير بقاع الأرض.

13 حالة وفاة

المستشار عادل عبدالمحسن الديب

الحاجة عواطف حسن الشرقاوي

الحاجة نوال عبدالشافي العوضي

الحاج هناهم عبدالله حسن

الحاج محمد رجب

الحاجة فاطمة أبو سريع إبراهيم

الحاجة فاطمة محمد حسنين

الحاجة مرفت الدسوقي

الحاج جميل فوزي رجب

الحاجة أسماء على الشريف

الحاج إبراهيم على الدقميري