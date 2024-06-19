بعد 29 عاماً.. فيلم جديد يجمع إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي

يعود الثلاثي إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي للتعاون من جديد في عمل سينمائي يحمل عنوان “قلبي يحبك يا دنيا” ، وذلك بعد ان سبق وقدمن سويا فيلم “يا دنيا يا غرامي” قبل 29 عاماً ، وتحديداً في عام 1995 .

وكانت الفنانة الهام شاهين قد أعلنت منذ قليل عن الفيلم الجديد ، وذلك عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، حيث نشرت مجموعة من الصور تجمعها بالنجمتين ليلى علوي وهالة صدقي ، وعلقت عليها قائلة : “أجمل الأوقات مع صديقات العمر هاله صدقى و ليلى علوى .. جمعتنا صداقه طويله فى الحياه و على الشاشه فى فيلم يا دنيا يا غرامى ”.

وأضافت : “ الفيلم الذى لاقى نجاح كبير جدا عند عرضه .. و حصلنا جميعا على العديد من الجوائز فى المهرجانات الدوليه .. أجمل فيلم عن الصداقه . . بحبه جدا .. و إن شاءالله سيجمعنا قريبا فيلم قلبى يحبك يا دنيا” .

يشار الي ان فيلم “يا دنيا يا غرامي” من تأليف وسيناريو محمد حلمي هلال، تصوير محسن نصر ومن إخراج مجدي أحمد علي ، وبطولة إلهام شاهين، ليلى علوي وهالة صدقي.