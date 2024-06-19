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الأربعاء 19 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد 29 عاماً.. فيلم جديد يجمع إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي

الهام وليلى وهالة
الهام وليلى وهالة
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يعود الثلاثي إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي للتعاون من جديد في عمل سينمائي يحمل عنوان “قلبي يحبك يا دنيا” ، وذلك بعد ان سبق وقدمن سويا فيلم “يا دنيا يا غرامي” قبل 29 عاماً ، وتحديداً في عام 1995 . 

وكانت الفنانة الهام شاهين قد أعلنت منذ قليل عن الفيلم الجديد ، وذلك عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، حيث نشرت مجموعة من الصور تجمعها بالنجمتين ليلى علوي وهالة صدقي ، وعلقت عليها قائلة : “أجمل الأوقات مع صديقات العمر هاله صدقى و ليلى علوى  .. جمعتنا صداقه طويله فى الحياه  و على الشاشه فى فيلم يا دنيا يا غرامى ”.

وأضافت : “ الفيلم الذى لاقى نجاح كبير جدا عند عرضه .. و حصلنا جميعا على العديد من الجوائز فى المهرجانات الدوليه .. أجمل فيلم عن الصداقه  . . بحبه جدا  .. و إن شاءالله سيجمعنا قريبا فيلم قلبى يحبك يا دنيا” . 

يشار الي ان فيلم “يا دنيا يا غرامي” من تأليف وسيناريو محمد حلمي هلال، تصوير محسن نصر ومن إخراج مجدي أحمد علي ، وبطولة  إلهام شاهين، ليلى علوي وهالة صدقي.

إلهام شاهين ليلى علوي هالة صدقى قلبي يحبك يا دنيا