العيادة المتنقلة.. خدمات طبية لـ 4 آلاف مواطن في العيد بدمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية و التوعوية ل ٤٠٠٠ مواطن خلال التامين الطبي لعيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور منال عوض محافظ دمياط، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

وبالتعاون بين فرق القوافل العلاجية بقيادة الدكتورة سها خيري منسق القوافل العلاجية بالمحافظة وفرق المبادرات الرئاسية بقيادة الدكتورة دينا ابو صير منسق المبادرات الرئاسية وفرق التثقيف والاتصال والإعلام الصحي بقيادة الدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والاتصال الصحي.



وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط ، الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال التامين الطبي لعيد الاضحي المبارك وكذلك عمل الفرق الطبية للمبادرات الرئاسية والقوافل العلاجية بأماكن التجمعات والمتنزهات العامة أثناء احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك،

واشار الى انه تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية لعدد ٧٦٠ مواطنا شملت تقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة ل ١٦٧ سيدة وتقديم خدمات مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة لعدد ٣٢٨ و الكشف عن الاورام لعدد ٢٦٥ مواطنا.

وقال عبد الجواد : تم تقديم خدمات التوعية لعدد ٣٢٢٠ مواطنا بالإضافة إلى الكشف الطبى وصرف العلاج ل ٢١ مواطنا من خلال فرق مديرية الصحة بمدينة دمياط ومدينة راس البر و دمياط الجديدة، مؤكدا أن خدمات التأمين الطبي مستمرة طوال إجازة عيد الأضحى المبارك