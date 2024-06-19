مشاجرة وانتقام.. ضبط المتهم بإضرام النيران داخل معرض سيارات بمدينة السلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل متهم بإضرام النيران داخل معرض سيارات انتقاما من مالكه لتعديه عليه بالضرب سابقا بمدينة السلام.

النيران تلتهم معرض سيارات السلام

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل معرض سيارات بمدينة السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات مع وجود تلفيات بالمعرض، وبسؤال مالك المعرض اتهم عاطل أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب تعدي مالك المعرض عليه بالضرب سابقا في مشاجرة نشبت بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.