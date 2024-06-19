زيزو ينعى مشجعتي الأهلي بعد وفاتهما في حادث سير

عبر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حزنه الشديد لوفاة مشجعتي النادي الأهلي، نورهان ناصر ونرجس صالح.

توفيت مشجعتا الأهلي نورهان ناصر ونرجس صالح في حادث سير مأساوي عقب مباراة الفريق ضد الاتحاد السكندري التي أقيمت أمس الثلاثاء على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وفاة مشجعتي الأهلي

ونشر «زيزو» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، رسالة تعزية للفقيدتين، داعيًا لهما بالمغفرة والرحمة، ولأهلهما الصبر والسلوان.

وكتب زيزو عبر خاصية الإستوري على «إنستجرام»: «نورهان ناصر ونرجس صلاح مشجعتي الأهلي نسأل الله أن يتجاوز عنهما وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان».

كما تقدم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بخالص التعازي لأسرتي الفقيدتين، مؤكدًا على وقوفه إلى جانب ذويهما في مصابهم الأليم.

الأهلي ضد الاتحاد

يذكر أن، الأهلي فاز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز، وجاء الهدف عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة، احتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد بيراميدز والمصري البورسعيدي.