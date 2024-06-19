إعدام 715 كيلو أغذية فاسدة في دمياط

شنت إدارة مراقبة الأغذية حملات مكثفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، وتحت إشراف الدكتورة جيهان الديب وكيل مديرية الصحة والدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية والإشراف المباشر لمراقب عام الأغذية وفريق العمل بالإدارة.

أسفرت حملة مشتركة مع بعض الجهات الرقابية مساء الاثنين على المطاعم وأماكن تجهيز الطعام والمرور على 23 منشأة غذائية عن ضبط 21 منشأة تُدار بدون ترخيص وتحرير 60 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة وإعدام 470 كيلو أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط نحو 200 كيلو شيبسي منتهى الصلاحية.

وأسفرت حملة مساء الثلاثاء الماضي على المطاعم واماكن التجهيز بدمياط الجديدة والمرور على 16منشأة عن وجود 2 منشاة بها خطر داهم على الصحة العامة وتحرير37محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة وإعدام 245كيلو اغذية وزيت طعام تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم ضبط 138كيلو لحم مفروم ودجاج متغيرالخواص الطبيعية ومجهول المصدر .





اعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية و التوعوية ل ٤٠٠٠ مواطن خلال التامين الطبي لعيد الاضحي المبارك .



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.