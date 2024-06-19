"الزراعة" تواصل رصد التعديات على الأراضي وإزالتها خلال أيام عيد الأضحى

واصلت الادارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، من خلال غرفة عملياتها المركزية والغرف الفرعية بالمحافظات متابعة أعمال الحفاظ على الرقعة الزراعية ورصد أية تعديات عليها.

وأجرى الدكتور حسام راشد مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية، زيارة الى محافظة الغربية حيث التقى الدكتور خالد ابو شادي مدير مديرية الزراعة، لمتابعة أعمال رصد أعمال حماية الأراضي.

وأشار راشد الى مواصلة اللجان المشكلة من مهندسي الادارة المرور على المحافظات لمتابعة أعمال رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم المرور اليوم رابع ايام عيد الأضحى على محافظات سوهاج والدقهلية والفيوم والغربية.