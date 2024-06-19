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الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة: المجازر استقبلت 31 ألف أضحية خلال عيد الأضحى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن المجازر قد استقبلت حوالي 31 ألف أضحية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال، وذلك بزيادة حوالي 25% عن عيد الأضحى العام الماضي، حيث بلغ اجمالي الاضاحي التي استقبلتها المجازر حوالى 24600  أضحية.

ونقل رئيس هيئة الخدمات البيطرية تحيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للعاملين بالهيئة ومديريات الطب البيطري والمجازر على جهدهم الكبير والمتميز طوال اجازة عيد الأضحى المبارك حيث تم الغاء الإجازات والعمل على مدار الساعة لقضاء مصالح المواطنين ومتابعة الأسواق والمنافذ.

المجازر عيد الاضحى المبارك الغاء الاجازات