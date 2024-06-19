الزراعة: المجازر استقبلت 31 ألف أضحية خلال عيد الأضحى

قال الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن المجازر قد استقبلت حوالي 31 ألف أضحية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال، وذلك بزيادة حوالي 25% عن عيد الأضحى العام الماضي، حيث بلغ اجمالي الاضاحي التي استقبلتها المجازر حوالى 24600 أضحية.

ونقل رئيس هيئة الخدمات البيطرية تحيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للعاملين بالهيئة ومديريات الطب البيطري والمجازر على جهدهم الكبير والمتميز طوال اجازة عيد الأضحى المبارك حيث تم الغاء الإجازات والعمل على مدار الساعة لقضاء مصالح المواطنين ومتابعة الأسواق والمنافذ.