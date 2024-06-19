مراكز شباب بني سويف تستقبل نصف مليون مواطن في عيد الأضحى

قال هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، إن مراكز الشباب بالمحافظة بمختلف المراكز والأحياء والمدن والقرى والنجوع شهدت إقبالا متزايدا من الرواد والأعضاء منذ أول يوم في عيد الأضحى المبارك للاحتفال، حيث وصل عدد المترددين على مراكز الشباب في الثلاثة الأيام من عيد الأضحى إلى ما يقرب من نصف مليون متردد على مراكز الشباب للاستفادة من خدماتها ومن مبادرة "العيد أحلى" التي لاقت اقبالا كبيرا في جميع مركز الشباب من الجماهير والأطفال والأسر منذ الصباح للمشاركة لقضاء إجازة عيد الاضحى المبارك.

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، إن مراكز شباب المحافظة،استقبلت مئات الآلاف من المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى ، وذلك وفق ما خصصته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الأوقاف من ساحات بمراكز الشباب والذي يبلغ عددها 79 مركز شباب لإقامة شعائر صلاة العيد، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

من جانبه أكد هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة أنه يعمل على تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ووزارة الشباب والرياضة،والتي تولي اهتمامًا كبيرًا بصورة غير مسبوقة بضرورة تعظيم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية لجميع الشباب والنشء من مختلف المحافظات، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقاً لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى المبارك لإستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد".

وأكد أن المحافظ وجه وكلاء المديرية وقيادات ادارة تنمية الشباب برفع درجة الاستعداد وإتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين بالمجان، وتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى كافة الهيئات بالمحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان.



وأضافت رحاب صــلاح مدير إدارة الشباب، أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تهدف لتحقيق استراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهتم بتكوين الشخصية المصرية بتنوع الأنشطة والفعاليات لتكون مراكز تنويرية جاذبة للنشء والشباب ،حيث حققت مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب نجاحا كبيرا، من خلال الإحتفالات لإدخال البهجة والسعادة في نفوس الأطفال والأهالي في القرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب .







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