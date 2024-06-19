عيد الأضحى 2024.. "اليخت والبانانا والبارشوت" أبرز الألعاب المائية بشواطئ مطروح

شهدت شواطئ مدينة مرسى مطروح والقرى والمنتجعات السياحية بالساحل الشمالي الغربي، اليوم الأربعاء رابع أيام عيد الأضحى 2024، إقبالا كبيرا من مواطني مطروح والمصطافين والسياح من البلاد العربية الشقيقة وبعض الدول الأوروبية خلال إجازة عيد الأضحى 2024؛ للاستمتاع بالطقس المعتدل والطبيعة الساحرة ومياه البحر المتوسط الفيروزية.



وأكد رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، رضا جاب الله، أن الموسم الصيفي السياحي لعام 2024 لمدينة مرسى مطروح؛ انطلق بالتزامن وإجازة عيد الأضحى 2024، التي تستقبل فيه المدينة عشرات الآلاف من المصطافين والزائرين، للاستمتاع بالشواطئ والكورنيش والمزارات الأثرية والسياحية والمتاحف وكافة الوسائل الترفيهية والألعاب البحرية الرياضية على الشواطئ.

حيث شهدت شواطئ مدينة مرسى مطروح خلال أيام عيد الأضحى 2024؛ إقبالا متزايدا من المواطنين للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى 2024، وكانت أبرز الأجواء الاحتفالية والترفيهية على الشواطئ سياحة اليخوت ومزارات كليوباترا وركوب البانانا والجيت سكي والمراكب الشراعية والبارشوت.

رئيس مدينة مطروح: رفع القمامة والمخلفات تتم بشكل يومي على فترتين

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أن الشواطئ في أبهى صورها لاستقبال ضيوفها ومحبيها في عيد الأضحى 2024، حيث تشهد مرسى مطروح في العيد أجواء مثالية من الطقس الرائع والطبيعة الخلابة، وجمال وسحر شواطئها، والمياه النقية والرمال البيضاء الناعمة، مشيرا إلى استمرار حملات النظافة العامة برفع القمامة والمخلفات تتم بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية بالأحياء وعلى الشواطئ والكورنيش، تعمل على مدار 24 ساعة؛ لضمان ظهور المدينة بالشكل الحضاري والسياحي اللائق بها في إجازة عيد الأضحى المبارك والموسم الصيفي السياحي، مناشداً شباب مطروح متنفعي الشواطئ بالتعاون مع مجلس المدينة لظهور الشواطئ نظيفة أمام روادها.

رئيس مدينة مطروح: يجب الالتزام بتنفيذ تعليمات مسئولي الشواطئ

ونوة رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين والمصطافين وضيوف المدينة بالالتزام بتنفيذ تعليمات مسئولي الشواطئ؛ حفاظا على أرواح المواطنين، والتأكيد على عدم السباحة بالمزارات السياحية مثل حمام كليوباترا وصخرة ليلي مراد، حيث تعد من الأماكن غير المصرح بها نزول البحر هي فقط للزيارات والتقاط الصور التذكارية.

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة برئاسة مدينة مرسى مطروح، التوعية بحالة البحر والشواطئ للمصطافين ورواد المدينة والتنوية بالحالة العامة للبحر، ونشر بيانات الأرصاد الجوية عبر الصفحة الرسمية للمدينة علي مواقع التواصل الاجتماعي؛ حرصا منا على حياة ضيوفنا ومحبي ومصطافي المدينة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمتابعة الاستعدادات المكثفة المبكرة لجميع الأجهزة بالمدينة لاستقبال عيد الأضحى 2024 وموسم الصيف.

عيد الأضحى 2024.. "اليخت والبانانا والبارشوت" أبرز الألعاب المائية بشواطئ مطروح

IMG-20240617-WA0006

IMG-20240617-WA0016

IMG-20240617-WA0015

IMG-20240617-WA0014

IMG-20240617-WA0013

IMG-20240617-WA0012

IMG-20240617-WA0011

IMG-20240617-WA0010

IMG-20240617-WA0009

IMG-20240617-WA0008