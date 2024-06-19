رابع أيام العيد.. تحرير 30 مخالفة تموينية بديرمواس

قامت حملة تموينية مكبرة اليوم الأربعاء رابع ايام العيد تحت إشراف الدكتور رجب القايتي رئيس مدينة ديرمواس وبقيادة عماد محمد مدير الرقابة التموينية بإدارة تموين ديرمواس، ، للمرور على المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بنطاق قرية نزلة البدرمان

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 30 مخالفة تموينية تنوعت ما بين عدم إعلان أسعار وإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة الأدوات وميزان.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لكافة الأجهزة الرقابية بمتابعة عمليات صرف الخبز ميدانيًا وحل أى مشاكل قد تواجه المواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية على المخابز لمتابعة سير العمل وضمان جودة الإنتاج، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين. والتأكد من انتظام العمل بالمخابز، وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية، فضلاً عن تذليل أى معوقات تخص منظومة الخبز لدى أصحاب المخابز أو المواطنين و متابعة جودة الإنتاج ووزن الرغيف، والتأكد من نظافة المعدات والمستلزمات المستخدمة

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