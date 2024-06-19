تمنى لقاء ربه بملابس الإحرام.. وفاة الحالة الـ 13 من حجاج الفيوم أثناء أداء المناسك

سجلت محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، حالة الوفاة ال13 في الحج هذا العام، حيث توفي الحاج عبد الجيد عبد الهادي أحد أبناء مركز طاميه بمحافظة الفيوم أثناء أداء مناسك الحج .

وكشف حسن محمد أحد اقارب الحاج المتوفي، إن الحاج عبد الجيد شعر بتعب شديد أثناء أداء مناسك الحج ثم لفظ أنفاسه الأخيرة بملابس الإحرام ، مؤكدين أنه كان يتمنى أن يلقى ربه ملبيا بملابس إحرامه.

وأضاف حسن بأن الاسرة ستصلي صلاة الغائب على الحاج عبد الجيد بمسقط رأسه بمركز طاميه عقب الانتهاء من مراسم دفن الجثمان في البقيع .

ويعد الحاج عبد الجيد هو الحالة الـ13 من حجاج محافظة الفيوم اللذين لقوا الله سبحانه وتعالي ملبيين نداء الحق بالحج لبيت الله الحرام طامعين في مغفرة، وأكد المئات على صفحات التواصل الاجتماعي أنها حسن خاتمة داعين للمتوفين بالجنة والمغفرة، ولأنفسهم بحسن خاتمة مثلها.