عيد الأضحى.. مجمع السباحة الأوليمبي بجامعة أسيوط يفتح أبوابه أمام الجمهور

شاركت القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط؛ المواطنين فرحتهم، واحتفالاتهم بـعيد الأضحى المبارك، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد قراعة المشرف العام علي القرية الأوليمبية وعميد كلية التربية الرياضية الأسبق: حيث استقبل مجمع السباحة الأوليمبي، والقرية الأوليمبية؛ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ المواطنين لممارسة السباحة من يوم الإثنين ١٧ من يونيو، تحت إشراف الأستاذ محمد سيد مسئول النشاط بالقرية .



يشار إلى القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط، بأنها مدينة رياضية متكاملة تقدم الكثير من الأنشطة الرياضية، وتحرص إدارة الجامعة على تعظيم منافع القرية، وتطوير بنيتها التحتية، وإجراء أعمال الصيانة بصفة دورية، من حمامات السباحة الأوليمبية ، والملاعب، والمنشآت الرياضية، وذلك انطلاقاً من أهمية الدور الرياضي الذي تقوم به القرية الأوليمبية، وما تقدمه من خدمات مجتمعية في المجالات الرياضية، وفقا لخطة متنوعة للأنشطة؛ ؛ بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الشباب، وتنمية مهاراته، واكتشاف مواهبه.