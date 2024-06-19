الرئيس الإيطالي: على الاتحاد الأوروبي أن يزود نفسه بدفاع مشترك لمواجهة روسيا

الأربعاء 19/يونيو/2024 - 03:43 م

أعرب رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، عن الاعتقاد بأن على الاتحاد الأوروبي أن يزود نفسه بدفاع مشترك، لتعزيز الركيزة الأوروبية لحلف شمال الأطلسي وتوفير رد رادع على النزعة العدوانية المتزايدة للاتحاد الروسي"، على حد قوله.

وقال الرئيس ماتّاريلا - في ختام لقاء جمعه بالعاصمة بوخارست ونظيره الروماني كلاوس يوهانيس، وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الاربعاء - " تحدثنا عن ضرورة قيام الاتحاد بمعالجة بعض القضايا التي يواجهها بعد الانتخابات ومنها، التوسع ذو الطبيعة الاقتصادية، الجوانب والعناصر التي تزيد من قدرته التنافسية على المستوى الدولي، تلاحمه الاجتماعي، تحديد واستكمال وضعه المالي وميزانيته، وبشكل خاص إجراءات اتخاذ القرار فيه".

وأشار الرئيس إلى أن نشوء المشكلات أصبح يتم بسرعة متزايدة في الحياة اليومية لعالم اليوم، والتي تتطلب استجابات فورية وفي الوقت المناسب، وإلا سيتم حلها وفقا لاختيارات الكيانات الدولية الكبرى الأخرى، فالمشكلات لا تنتظر إجراءات لا نهاية لها وتتطلب فترات طويلة".

كما أضاف الرئيس الإيطالي أن هذا يذكرنا بمشكلة أمن الاتحاد الأوروبي، الذي نعتقد بأنه عليه أن يجهز نفسه بقوة دفاع مشترك، كذلك لتعزيز الركيزة الأوروبية لحلف شمال الأطلسي وإعطاء رد رادع على العدوانية المتزايدة من جانب الاتحاد الروسي".

