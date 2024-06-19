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الأربعاء 19 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تشاد: انفجار مستودع الذخيرة يسفر عن مصرع وإصابة 55 شخصا

تشاد
تشاد
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أعلن مسئولون في تشاد اليوم "الأربعاء" أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 46 آخرين جراء انفجار في مستودع للذخيرة بالعاصمة انجامينا.

 وزار رئيس البلاد محمود ديبي إنتو موقع الحادث كما زار المستشفيات حيث يتلقى المصابون العلاج متعهدا بفتح تحقيق في الحادث، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

كما أعرب الرئيس عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، فيما طالبت السلطات المواطنين بالابتعاد عن منطقة الانفجار بعدما سيطرت عليها قوات الأمن في أعقاب الحادث الذي لم يعرف سببه حتى الآن.
 

تشاد أنجامينا مستودع الذخيرة