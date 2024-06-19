تشاد: انفجار مستودع الذخيرة يسفر عن مصرع وإصابة 55 شخصا

أعلن مسئولون في تشاد اليوم "الأربعاء" أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 46 آخرين جراء انفجار في مستودع للذخيرة بالعاصمة انجامينا.

وزار رئيس البلاد محمود ديبي إنتو موقع الحادث كما زار المستشفيات حيث يتلقى المصابون العلاج متعهدا بفتح تحقيق في الحادث، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

كما أعرب الرئيس عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، فيما طالبت السلطات المواطنين بالابتعاد عن منطقة الانفجار بعدما سيطرت عليها قوات الأمن في أعقاب الحادث الذي لم يعرف سببه حتى الآن.

