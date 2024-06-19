أكسيوس: البيت الأبيض يلغي اجتماعًا مع إسرائيل بشأن إيران بسبب "جحود نتنياهو"

قرر البيت الأبيض إلغاء اجتماع رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إيران كان من المقرر عقده، غدا الخميس، بعد أن نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو زعم خلاله أن الإدارة الأمريكية تمنع الأسلحة والذخائر عن إسرائيل.

وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن نتنياهو أعلن في الفيديو أنه "من غير المعقول أن تقوم الإدارة في الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".

وبحسب الموقع، أعرب البيت الأبيض بشكل علني عن دهشته، وأشارت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير إلى أنه تم إيقاف شحنة واحدة فقط من الأسلحة منذ بدء الحرب، في حين تدفقت أسلحة بمليارات الدولارات دون عوائق.. وأضافت: "نحن حقا لا نعرف ما الذي يتحدث عنه".

ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إنه بشكل سري، شعر فريق بايدن بالغضب والصدمة من "جحود نتنياهو".

وقالت مصادر أمريكية وإسرائيلية إن كبار مستشاري بايدن غضبوا من الفيديو، وهي رسالة سلمها المبعوث الأمريكي عاموس هوشستين شخصيا ل نتنياهو في اجتماع بعد ساعات من نشره، ثم قرر البيت الأبيض أن يذهب أبعد من ذلك بإلغاء اجتماع الخميس.

