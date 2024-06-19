اإنقاذ ١٨١ مصطافا من الغرق في دمياط الجديدة

قال المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، بأن شاطئ مدينة دمياط الجديدة، شهد إقبالا متزايدا من سكان المدينة وروادها الذين توافدوا لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك ، وسط استعدادات مكثفة من جهاز المدينة لاستقبالهم ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن ، بتوفير جودة حياة وكل سبل الراحة والخدمات لسكان المدينة وروادها خلال موسم صيف 2024.

أوضح رئيس الجهاز، أنه تم تزويد منطقة الشاطئ سواء العام أو الخاص أو شاطئ قادرون بلاج لذوى الهمم بعدد 35 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، بالإضافة للتعاقد مع عدد 40 منقذا مؤهلين منتشرين بطول الشاطئ من أول ضوء حتى أخر ضوء، تم إختيارهم بعناية فائقة بمعرفة متخصصين من الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ، وتم عقد دورات تثقيفية مكثفة لهم فى الإسعافات الأولية وسرعة التعامل مع حالات الغرق ، ومدهم بالمعدات والأدوات اللازمة المستخدمة في الإنقاذ، كما أن هناك خيمة لتجميع الأطفال التائهين وسط منطقة الشاطئ .

مضيفا أن منطقة الشاطئ ، مزودة بمبان إدارية تقدم جميع الخدمات نقطة إسعاف، نقطة شرطة، بالإضافة إلى مبني إدارة الشاطئ.

مشيرا إلى أن هناك خطة تأمين يقوم بتنفيذها مسئولي إدارة الشاطئ ، حيث نجحت تلك الجهود فى إنقاذ عدد 181 حالة من الغرق، وتسليم عدد 158 طفلا تائها إلى ذويهم.

وفى السياق ذاته ، ناشد رئيس الجهاز ، المصطافين ورواد الشاطئ ، بضرورة الإلتزام بالمناطق الآمنة بالشاطئ ، حيث إن رجال الإنقاذ يغطون كل المساحات المخصصة للسباحة بشاطئ المدينة، و عدم السباحة خارج الحدود غير المؤمَّنة برجال الإنقاذ،

مؤكدا أن جهاز المدينة أهاب مرارا وتكرارا برواد الشاطئ ، بضرورة الإلتزام بالمناطق المؤمنة تحت إشراف رجال الإنقاذ المنتشرين بطول الشاطئ ، ومن خلال لوحات إرشادية بعدم نزول البحر خارج نطاق منطقة التأمين للحفاظ على صحة وسلامة وأرواح المصطافين ورواد منطقة الشاطئ.