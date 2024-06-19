في رابع أيام عيد الأضحى.. توافد الزوار على بحيرة قارون وغلق شواطئ وادي الريان

توافد الزوار إلى المناطق السياحية فى محافظة الفيوم برابع يوم أيام عيد الأضحى المبارك بإعداد كبيرة مساء الثلاثاء وصباح اليوم الاربعاء خاصة على ضفاف بحيرة قارون، والذين فضلوا البقاء على الشاطئ حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء، وارتفعت نسبة الأشغال فى الفنادق والمنشأت السياحية، والعزوف عن التنزه في شلالات وادى الريان للحد من حالات الغرق واغلقت وزارة البيئة والمحميات الشواطئ ومنع الزائرين من التواجد.



حيث كان اليوم الاول قد شهد اقبال ضعيف جدا على المناطق السياحية فى المحافظة حيث فضل المواطنين ذبح الاضاحى، وتناول اللحوم والتزاور وارتفعت الأعداد فى اليوم الثانى والثالث لعيد الاضحى المبارك .

وفى موقف سيارات الاجرة الخاص بقرية سنهور فى مدينة الفيوم الذي يقل الركاب لشاطئ بحيرة قارون، حيث تم تخصيص خط مباشر إلى بحيرة قارون بدلا من التوجه إلى قرية سنهور وركوب سيارات أخرى إلى البحيرة .

ويستغل اهالى العديد من اهالى القرى بالفيوم من متوسطى الدخل ايام عيد الاضحى فى إقامة افراحهم حتى لا تزيد التكلفة المادية بإقامة الولائم .

ويؤكد احد المأذونين ان عيد الاضحى من المواسم الهامة بالنسبة لهم حيث ترتفع فيه اعداد حفلات الزفاف خاصة فى القرى .

وفي سياق متصل شهدت المناطق السياحية - السواقي وعين السيليين وبحيرة قارون وشلالات وادي الريان بالاضافة إلى قرية "تونس" والبحيرة المسحورة فى صحراء وادى الريان توافد الزوار وفضل الكثيرون من أبناء مدينة الفيوم قضاء رابع ايام اجازة العيد فى أندية قارون والمحافظة وحديقة الحيوان المجاورة للديوان العام للمحافظة، والتى شهدت إقبالا من المواطنين بمختلف فئاتهم للاستمتاع بمشاهدة الطيور والحيوانات فى الحديقة بالإضافة إلى الحديقة الدولية.

وكثفت مديرية الأمن الكمائن الثابتة والمتحركة على الطرق المؤدية للمناطق السياحية وتغيير المحاور المرورية لتحقيق سيولة المرور ومنع التكدس .



وكانت مديرية الصحة قد شكلت فرقا طبية للطوارئ وعيادات متنقلة فى الطرق على المناطق السياحية وانتشرت فرق الوحدات المحلية للقيام بأعمال النظافة أولا بأول، وتواجدت سيارات الإسعاف في العديد من النقاط على طول الطرق المؤدية إلى المناطق السياحية، علاوة علي أطقم الإنقاذ .