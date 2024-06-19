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الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الروسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية في لفوف

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، "سيرجي ليبيديف"،اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية نفذت عدة هجمات الليلة الماضية على منشآت عسكرية والبنية التحتية للطاقة في مقاطعة لفوف.

وأوضح "ليبيديف " في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أنه سمع دوي انفجار قوي جدًا في ضواحي لفوف، مضيفا أنه سمع دوي انفجار قوي آخر في ضاحية ماليخيف وتبين أنه مبنى يتألف من ثلاثة طوابق تتمركز فيه القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع ليبيديف بالقول إن الأهداف التي تم استهدافها من قبل القوات الروسة كانت تؤوي عسكريين ويضم مخزنا صغيرا للذخيرة.

 

لفوف القوات الروسية نيكولاييف