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الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إقبال كثيف من المواطنين على مبادرة "العيد أحلى" بمراكز شباب بني سويف

إقبال الأطفال على
إقبال الأطفال على مراكز الشباب
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قال هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، إن مراكز شباب المحافظة بمختلف المراكز والاحياء والمدن والقرى والنجوع،استقبلت مئات الآلاف من المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى ، وذلك وفق ما خصصته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الأوقاف من ساحات بمراكز الشباب والذي يبلغ عددها 79 مركز شباب لإقامة شعائر صلاة العيد، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وأضاف مدير عام الشباب والرياضة،أن مراكز الشباب بني سويف،شهدت اقبالا متزايدا من الرواد والأعضاء منذ أول يوم في عيد الاضحى المبارك ،للإحتفالات،و تنفيذ مبادرة "العيد أحلى" والتي لاقت استقبالا كثيرا في جميع مركز الشباب من الجماهير و الأطفال والأسر منذ الصباح للمشاركة باحتفالات العيد أحلى لقضاء إجازة عيد الاضحى المبارك بمركز الشباب .

وأضافت رحاب صــلاح مدير إدارة الشباب، أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تهدف لتحقيق استراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهتم بتكوين الشخصية المصرية بتنوع الأنشطة والفاعليات لتكون مراكز تنويرية جاذبه للنشء والشباب ،حيث حققت مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب نجاحا كبيرا، من الإحتفالات لإدخال البهجة والسعادة في نفوس الأطفال والأهالي في قرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب .


 

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الشباب والرياضة بني سويف هشام الجبالي مبادرة العيد احلي مراكز الشباب