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الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سيارة فاخرة وخنجر وشاي.. هدايا رئيس روسيا لزعيم كوريا الشمالية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم الأربعاء سيارة ليموزين فاخرة من طراز أوروس روسية الصنع ومجموعة شاي وخنجر أميرال خلال زيارته الحالية لبيونج يانج.حسب ما ذكرته "وكالة تاس" الروسية

ونقلت وكالة "تاس" عن يوري يوشاكوف، أحد مساعدي بوتين، قوله إن الرئيس الروسي تلقى أيضاً أعمالاً فنية متنوعة تصوره، بما في ذلك تماثيل نصفية.

واستقبلت حشود مبتهجة واحتفالات فخمة بوتين في العاصمة الكورية الشمالية، حيث أعرب كيم جونج أون عن "دعمه الكامل" لروسيا في حربها ضد أوكرانيا وتعهد بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع موسكو.

والسيارة "أوروس سينات"، المصممة على الطراز الكلاسيكي والمستوحاة من السيارة الليموزين "زيل" التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، هي السيارة الرئاسية الرسمية لروسيا. وقد استخدم بوتين واحدة منها في حفل تنصيبه الأخير في الكرملين في مايو.

عندما زار كيم شرق روسيا في سبتمبر من العام الماضي، أطلعه بوتين على إحدى السيارات المدرعة السوداء. جلس كيم بجانب بوتين في السيارة، وبدت عليه علامات الاستمتاع.

وفي فبراير من هذا العام، أهدى بوتين كيم أول سيارة ليموزين من طراز "أوروس"، حسبما أفاد البلدان في ذلك الوقت، مما يعني أن كيم يمتلك الآن على الأقل سيارتين من هذا الطراز.

 

 

بوتين خنجر أميرال كيم جونج