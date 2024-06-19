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الأربعاء 19 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إسرائيل تعرقل عمل لجنة التحقيق الدولية في غزة والضفة

غزة
غزة
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أكدت رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية، ان تقريرهم يمثل الأمم المتحدة ويركز على أحداث 7 أكتوبر وما بعدها، وان إسرائيل عرقلت التحقيق ومنعت الوصول إلى غزة والضفة الغربية.

وأضافت رئيسة لجنة التحقيق الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنهم يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، موضحة ان أحداث 7 أكتوبر وما تلاها وضعت ضغوطا على العاملين بالأمم المتحدة.   

وتابعت رئيسة لجنة التحقيق الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية، أنهم تلقوا أكثر من 7 آلاف معلومة وتم التحقق منها وتوثيقها، معلقة “المحكمة الجنائية الدولية ستعتمد على تقريرنا”.

 

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