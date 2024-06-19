إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تنعي الناقد التونسي خميس الخياطي

نعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، الناقد التونسي خميس الخياطي، الذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض.

وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، قائلة: "تنعي إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي، الناقد السينمائي التونسي الكبير والكاتب خميس الخياطي".

تفاصيل عن الناقد التونسي خميس الخياطي

انتقل الراحل خميس الخياطي إلى إذاعة فرنسا الثقافية بالقناة التلفزيونية الفرنسية الثالثة، وأدار المكتب الصحفي والاتصال لمعهد العالم العربي بباريس، قبل أن يقرر العودة إلى تونس في بداية تسعينيات القرن الماضي، إذ عمل بالقناة الوطنية معدًا ومقدمًا لعدة برامج تهتم بالسينما التونسية والعربية والعالمية، كما كان مراسلًا ثقافيًا لجريدة القدس العربي ورئيس تحرير جريدة الصباح.

أبرز النقاد السينمائيين العرب والناشطين في نوادي السينما العربية والعالمية وله إسهامات عديدة في الحركة النقدية، حيث أصدر مجموعة من الكتب باللغتين العربية والفرنسية، بلغ عددها حوالي 15 كتابًا، من بينها: فلسطين والسينما، النقد السينمائي (1982)، عن السينما المصرية (1985)، صلاح أبو سيف (1995)، يائسًا من الصورة (2002)، تسريب الرمل (2006)، أيام قرطاج السينمائية الذاكرة الخصبة (2016)، وغيرها.