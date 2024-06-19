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الأربعاء 19 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. تشكيل متحفظ لألبانيا فى مواجهة كرواتيا

البانيا
البانيا
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أعلن سيلفينهو المدير الفنى لمنتخب ألبانيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره كرواتيا، وذلك بعد قليل على ملعب "فولكسبارك"، ضمن منافسات الجولة الـثانية من دور المجموعات ببطولة دورى الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وجاء تشكيل منتخب ألبانيا كالتالى:
حراسة المرمى: توماس ستراكوشا.
خط الدفاع: بيرات ديمسيتي، ارليند ايتي، ماريو ميتاج، السيد هساي.
خط الوسط: كريستيان اصلاني، يلبير رمضاني، كازيم لاسي، نديم بايرامي.
خط الهجوم: جاسير اساني، ري ماناي.
وتاتى تلك المبارة ضمن منافسات المجموعة الثانية التى تضم كلًا من منتخبات أسبانيا وإيطاليا وألبانيا وكرواتيا.
ويدخل كل منتخب تلك المباراة بدون أى نقاط، بع ان تعرض منتخب كروتيا فى الدور الأول لهزيمة من نظيره أسبانيا بثلاثية نظيفة، وألبانيا على يد إيطاليا بهدفين لهدف.

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