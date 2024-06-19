يورو 2024.. تشكيل متحفظ لألبانيا فى مواجهة كرواتيا

أعلن سيلفينهو المدير الفنى لمنتخب ألبانيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره كرواتيا، وذلك بعد قليل على ملعب "فولكسبارك"، ضمن منافسات الجولة الـثانية من دور المجموعات ببطولة دورى الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وجاء تشكيل منتخب ألبانيا كالتالى:

حراسة المرمى: توماس ستراكوشا.

خط الدفاع: بيرات ديمسيتي، ارليند ايتي، ماريو ميتاج، السيد هساي.

خط الوسط: كريستيان اصلاني، يلبير رمضاني، كازيم لاسي، نديم بايرامي.

خط الهجوم: جاسير اساني، ري ماناي.

وتاتى تلك المبارة ضمن منافسات المجموعة الثانية التى تضم كلًا من منتخبات أسبانيا وإيطاليا وألبانيا وكرواتيا.

ويدخل كل منتخب تلك المباراة بدون أى نقاط، بع ان تعرض منتخب كروتيا فى الدور الأول لهزيمة من نظيره أسبانيا بثلاثية نظيفة، وألبانيا على يد إيطاليا بهدفين لهدف.