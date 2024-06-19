انتظام العمل بمقر مجمع المواقف بأشمون

في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، قام خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ، بمتابعة سير وانتظام العمل في مقر مجمع المواقف بأشمون. رافقه في الجولة عيد القماش، مدير مشروع المواقف، وأحمد قرقوش، رئيس قسم الإشغالات.

جاءت هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بشأن المتابعة الدورية للمواقف كافة خلال أيام العيد للتأكد من مدى الالتزام بالأجرة والمسارات المقررة في جميع وسائل المواصلات، وللتأكد من الالتزام بخطوط السير المحددة وتعريفة الركوب، وعدم التلاعب بها لتحقيق العدالة والتصدي لجشع بعض السائقين، وضمان انتظام حركة المرور وتوقيع العقوبات على المخالفين بكل حزم وقوة.

خلال الجولة، وجه النمر مدير مشروع المواقف بضرورة التأكيد على وضع الملصقات الخاصة بالسيارات، والتي تتضمن خط السير والأجرة المقررة، مع المتابعة الدورية لهذه التوجيهات.

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على كل المواقف واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.