محافظ المنوفية: حملات ميدانية لمتابعة انتظام سير العمل بالقطاعات الخدمية كافة

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على المرور الميداني خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لمتابعة جهود الوحدات المحلية للوقوف على الحالة العامة ومستوى النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين ومتابعة انتظام سير العمل بالقطاعات الخدمية والحيوية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وفي هذا الشأن ، قام اليوم اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة بالمرور الميداني للتأكد من مستوى النظافة العامة ورفع الاشغالات المخالفة بالشوارع لتيسير الحركة المرورية، وتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين ، ومتابعة إنتظام سير العمل بملف طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية لتحقيق المستهدف باعتباره أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، وكذا تفقد الحملة الميكانيكية للتأكد من جاهزية كافة المعدات ورفع الكفاءة وإجراء الصيانة الشاملة للمعدات لضمان تأدية المهام المطلوبة علي أكمل وجه بنطاق مراكز الباجور ومنوف وسرس الليان.

كما تفقد مستشفى منوف العام للإطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى ، بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة ، حيث تم تفقد عدد من الأقسام الداخلية بالمستشفى وغرفة القسطرة فضلا عن متابعة جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ لتقديم أوجه الرعاية الصحية للمرضى .

هذا وأكد محافظ المنوفية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية خلال إجازة عيد الأضحى ، وتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة وربطها بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.