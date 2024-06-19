تعرف علي هيكلة الفاتيكان وإدارة الإيبارشيات حول العالم

تعد الكوريا الرومانيّة بالڤاتيكان

هي البوصلة التي تدار منها شتي الايبارشيات حول العالم وهي الدوائر الرومانية التي تهتم بشئون الكنيسة شرقًا وغربًا: كمجمع الكنائس الشرقية الرومانية، مجمع عقيدة الإيمان، المجلس البابوي للوحدة المسيحية، المجلس البابوي للحوار بين الأديان، المجلس البابوي للثقافة، المجلس البابوي للعائلة، المجلس البابوي للعاملين بالصحة، المجلس الحبري للعلمانيين، المجلس الحبري لوسائل الإعلام والاتصالات الاجتماعية، مجمع الإكليروس، مجمع مؤسسات الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية، المجلس الحبري عدالة وسلام، مكتب تحضير المؤتمرات القربانية.

والكوريا الرومانية هي الجهاز الإداري والتنفيذي والاستشاري الذي يساعد البابا في الڤاتيكان على إدارة مهامه المختلفة، ويعتبر قداسة البابا نفسه رئيسًا للكوريا، وهو من يعيّن أعضائها ويعفيهم حسب مصلحة الكنيسة.



كانت الكوريّا تتألف من سبعين كاردينالاً فقط غير أنه مع تزايد عدد أتباع الكنيسة الكاثوليكية حول العالم وكذلك اتساع رقعة انتشارهم، قام الباباوات بيوس العاشر(1903- 1914م) أدخل بعض التصليحات في المجامع والدواوين والدوائر الرومانية المؤلفة منذ عهد سِكْستُس الخامس(1585- 1590م)، ويوحنا الثالث والعشرون (1958- 1963م) وبولس السادس(1963- 1978م) ويوحنا بولس الثاني(1978- 2005م) بتوسعة العدد حتى استقر على 120 كاردينالاً ناخبًا(من هم دون سن الثمانين)، أي أقل من الثمانين من العمر، وحاليًا إلى جانب الكرادلة، هناك عدد من الأساقفة والكهنة من ذوي لقب "خور أسقف" يخدمون في بعض أجهزة الكوريا الصغيرة

أولاً: رئيس الوزراء:

يعين البابا كل خمسة سنوات كاردينالاً خاصًا ليقوم بمهام رئيس وزراء الفاتيكان، أو المشرف العام على عمل مؤسسات الفاتيكان المختلفة، باستثناء وزارة الخارجية، فإن وزارات الفاتيكان لا توجد في أيّ دولة من دول العالم الأخرى، ويطلق عليها عادة اسم "مجمع" أو "مجلس" أو "لجنة حبرية"، هناك أيضًا عدد من الأكاديميات ومنظمات الحرس السويسري تعتبر من منظمات الفاتيكان، إضافة إلى إذاعة الفاتيكان والمكاتب المختصة بإدارة شؤون الإحصاء وحصر أملاك الكرسيّ الرسوليّ وإدارة شؤون البيت البابوي، فضلاً عن محاكم الفاتيكان الثلاثة.





ثانيًّا: المجامع:

1-مجمع العقيدة والإيمان: يهتم بالشؤون الإيمانية والعقائدية في الكنيسة الكاثوليكية، ويسهر هذا المجمع على سلامة العقيدة ويحرص على نقل وديعة الإيمان كاملة، يتكون من 5 أقسام رئيسية:

-قسم عقائدي بحت من أهم إصداراته وثيقة "الرب يسوع" التي توضّح موقفنا الإيمانيّ بدقة.

-قسم سلوكي يعلن رأي الكنيسة في القضايا الكبرى ويندد بالجرائم التي ترتكب ضد البشرية.

-قسم يختص بالقضايا الزواجية ويهتم بإصدار الفتاوي الهامة.

-قسم التعليم الديني الذي أصدر مؤخرًا المرجع المعروف "التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية"، وهو بصدد إعداد موجز له في شكل س و ج بأسلوب شعبي مبسط.

-قسم الأرشيف والتوثيق ويتداول الوثائق التاريخية.

يعقد هذا المجمع أسبوعيًّا اجتماعاته على 3 مستويات

أ-المستشارون: لاستشارة ذوي الخبرة والاختصاص كل في مجاله.

ب-الآباء الكرادلة: لإصدار القرارات الهامة.

ج-موظفي المجمع: لدراسة المشاكل واقتراح الحلول.

ويصدر سنويًا عددًا كبيرًا من البحوث والدوريات حول معظم العقائد المسيحية، كذلك فإنه يصادق على أيّ منشور كنسيّ سيصدر عن البابا، سواءً أكان رسالة أم خطابًا أم تفسيرًا لعقيدة معينة أو حتى إعلان عقيدة جديدة، في عقيدة الحبل بلا دنس بتاريخ يوم 8 من شهر ديسمبر لسنة 1854م، وفي عقيدة انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى المجد السمائيّ بتاريخ الأول من شهر نوفمبر لسنة 1950م. ومن ضمن إصدارات هذا المجمع:

1- «الحياة هبة الله إرشاد في احترام الحياة البشرية الناشئة وفي شرف الإنجاب جواب على بعض أسئلة حالية»، في 22 من شهر فبراير لسنة 1987م. [مثل: احترام الأجنّة البشرية، الاخصاب الاصطناعي المختلف وهل يتوافق مع كرامة الزوجين وحقيقة الزواج؟ وهل تجوز الأمومة بالنيابة؟، الاخصاب الاصطناعي المتجانس وما هي الصلة الأدبية المطلوبة بين الانجاب والجماع الزوجي؟ هل الاخصاب الاصطناعي المتجانس في الأنبوب جائز أدبيًّا؟ كيف نقدر تقديرًا أدبيًّا الزرع الاصطناعي المتجانس؟]

2- «رسالة فاطيما»، في 2000م. [هذه الرسالة هي رسالة موثقة عن ظهور فاطيما وقانونيّة الاعتراف بالظهور وتفسير المجمع لأسرار فاطيما ورأي الكنيسة الكاثوليكية بشأن ذلك].

3- «إعلان الرب يسوع حول وحدانية الخلاص وشموليته في يسوع المسيح والكنيسة»، في 6 من شهر أغسطس لسنة 2000م.

4- «تعليم حول الصلوات للحصول من الله على الشفاء»، في ي11 من شهر سبتمبر لسنة 2000م.

5- «رسالة إلى أساقفة الكنيسة الكاثوليكية حول تعاون الرجل والمرأة في الكنيسة والعالم»، في 31 من شهر مايو لسنة 2004م.

6- «مذكرة عقيدية بشأن قضايا تتعلق بالتزام الكاثوليك وتصرفهم في الحياة السياسية»، في 24 من شهر نوفمبر لسنة 2002م.

7-«كرامة الإنسان توجيه حول قضايا علم أخلاقيات الحياة»، في 18 من شهر سبتمبر لسنة 2008م.[ هذه الوثيقة تعالج النواحي الأنتروبولوجيّة واللاهوتية والخلقيّة للحياة وللإنجاب البشري، والمعضلات الجديدة المرتبطة بالإنجاب (تقنيات تساعد على الخصب، الإخصاب في الأنبوب والإتلاف المعتمد للمضغ، حقن الحُيَيّات المنوية ضمن جبلّة الخليّة، تجميد المضغ والبيضات، الاختزال المضغيّ، التشخيص السابق التغريز، أشكال جديدة لمنع الحمل: الاعتراض وقطع مدة الحبل)، اقتراحات علاجيّة حديثة تشمل إجراء اختبارات على المضغة أو التراث الجينيّ البشريّ: العلاج الجينيّ، الاستنساخ البشريّ، الاستخدام العلاجيّ للخلايا الأمّ، محاولات التهجين، استخدام "المادة الأحيائيّة" البشرية غير الشرعيّة المصدر



ثالثا؛ هيكليّة الدّوائر الڤاتيكانيّة:

أولاً: قداسه البابا علي الكرسي الفاتيكاني وكلّ المعاونين المباشرين له.

ثانيًّا: المسؤولون والعاملون في أمانة في أمانة سرّ دولة الڤاتيكان.

ثالثًا: المسؤولون والعاملون في المجامع.

1- المسؤولون والعاملون في مجمع العقيدة والإيمان:

- المسؤولون والعاملون في اللجنة الحَبريّة الكنسيّة.

- المسؤولون والعاملون في اللجنة الحَبريّة البيبليّة.

- المسؤولون والعاملون في اللجنة الحَبريّة العالميّة للاهوت.

- المسؤولون والعاملون في اللجنة الحبريّة للتعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكية.

2- المسؤولون والعاملون في مجمع الكنائس الشرقيّة الكاثوليكية.

3- المسؤولون والعاملون في مجمع الليترجيّا والأسرار.

4- المسؤولون والعاملون في مجمع القدّيسين.

5- المسؤولون والعاملون في مجمع تبشير الشعوب.

- المسؤولون والعاملون في اللجنة الحبريّة لتبشير الشعوب.

- المسؤولون والعاملون في اللجنة الحبريّة في البعثة البابويّة.

6- المسؤولون والعاملون في اللجنة الإكليروس.

7- المسؤولون والعاملون في اللجنة الحياة المكرّسة والجمعيّات الرسوليّة.

8- المسؤولون والعاملون في اللجنة التعليم الكاثوليكيّ.

9- مجمع الأساقفة:

- المسؤولون والعاملون في مجمع الأساقفة.

- المسؤولون والعاملون في مجمع أساقفة أمريكا اللاتينية.

10- المسؤولون والعاملون في المحاكم:

- المسؤولون والعاملون في مجمع التوبة الرسوليّ.

- المسؤولون والعاملون في محكمة التوقيع الرسوليّ.

- المسؤولون والعاملون في الرّوتا الرّومانيّة.

11- المسؤولون والعاملون في المجالس الحَبريّة:

- المسؤولون والعاملون في المجلس الحَبريّ للعلمانيّين.

- المسؤولون والعاملون في المجلس الحَبريّ لوحدة المسيحيّين.

- المسؤولون والعاملون في المجلس الحَبريّ للعائلة.

- المسؤولون والعاملون في المجلس الحَبريّ للعدالة والسلام.

- المسؤولون والعاملون في المجلس الحَبريّ لكُور أُونُم (القلب الواحد): مهمّة التّنسيق بين المؤسّسات الخيريّة الكنسيّة.

- المسؤولون والعاملون في المجلس الحَبريّ لراعويّة المُهاجرين والمُتَنَقِّلين.

- المسؤولون والعاملون في المجلس الحَبريّ للنصوص التشريعيّة.

- المسؤولون والعاملون في المجلس الحَبريّ للثقافة.

- المسؤولون والعاملون في المجلس الحَبريّ لوسائل الإعلام الاجتماعية.

- المسؤولون والعاملون في المجلس الحَبريّ للكرازة الجديدة.

12- المسؤولون والعاملون في سينودس الأساقفة.

13- المسؤولون والعاملون في الأعمال الإداريّة.

- المسؤولون والعاملون في الغرفة الرسوليّة.

- المسؤولون والعاملون في إدارة أملاك الكرسيّ الرسوليّ.

- المسؤولون والعاملون في دائرة الشئون الاقتصاديّة في الكرسي الرسوليّ.

14- المسؤولون والعاملون في الحرس السّويسريّ الحَبْريّ.

15- المسؤولون والعاملون في المؤسّسات التّابعة للكرسيّ الرسوليّ:

- المسؤولون والعاملون في الأرشيف السّريّ الڤاتيكانيّ.

- المسؤولون والعاملون في المكتبة الرسوليّة الڤاتيكانيّة.

- المسؤولون والعاملون في جريدة الأوسّرفاتور رومانو.

- المسؤولون والعاملون في دار نشر الڤاتيكان.

- المسؤولون والعاملون في راديو الڤاتيكان.

- المسؤولون والعاملون في تلفزيون الڤاتيكان.

- المسؤولون والعاملون في بازليك مار بطرس الحَبريّة.

- المسؤولون والعاملون في بازليك القدّيس يوحنّا اللاتران البابويّة.

- المسؤولون والعاملون في بازليك بطرس خارج الأسوار البابويّة.

- المسؤولون والعاملون في بازليك القدّيسة ماري الكبرى.

- المسؤولون والعاملون في المرشديّة الرسولية.

16- المسؤولون والعاملون في مكتب العمل المركزيّ.

17- المسؤولون والعاملون في الأكاديميّات الحَبريّة:

- المسؤولون والعاملون في الأكاديميّة الحَبريّة للعلوم.

- المسؤولون والعاملون في الأكاديميّة الحَبريّة للعلوم الاجتماعيّة.

- المسؤولون والعاملون في الأكاديميّة الحَبريّة للحياة.

- المسؤولون والعاملون في أكاديميّة مار توما الأكوينيّ الحَبريّة.

- المسؤولون والعاملون في الأكاديميّة الحَبريّة المريميّة العالميّة.

- المسؤولون والعاملون في الأكاديمية الحبريّة للفنون الجميلة.

- المسؤولون والعاملون في الأكاديميّة الحَبريّة الرّومانيّة لعلم الآثار.

18- المسؤولون والعاملون في اللجان الحَبريّة:

- المسؤولون والعاملون في اللجنة الحَبريّة للمؤتمرات الإفخارستية.

- المسؤولون والعاملون في اللجنة الحَبريّة لعلوم التاريخ.