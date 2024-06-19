يورو 2024.. مودريتش يقود تشكيل منتخب كرواتيا أمام ألبانيا

أعلن زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ألبانيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يواجه منتخب كرواتيا، اليوم الأربعاء، ألبانيا على ملعب فولكسبارك، في لقاء ينطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

يقود المخضرم لوكا مودريتش، تشكيل منتخب كرواتيا الأساسي، حيث يوجد في وسط الملعب رفقة مارسيلو بروزوفيتش وماتيو كوفاسيتش.

وخسر المنتخب الكرواتي من نظيره الإسباني في الجولة الأولى بنتيجة 3-1، لذا يسعى لمداواة جراحه في يورو 2024 بتحقيق الفوز اليوم على ألبانيا.

ويتذيل منتخب كرواتيا جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات يورو 2024 بلا نقاط، بينما يأتي منتخب ألبانيا ثالثًا بلا نقاط أيضًا، فيما يتصدر منتخب إسبانيا الترتيب بفارق الأهداف عن إيطاليا الوصيف حتى الآن.

وتقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب كرواتيا لمواجهة ألبانيا

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يورانوفيتش - شوتالو - جوشكو جفارديول - بيريشيتش

خط الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش

وفي الهجوم: ماير - بيتكوفيتش - كراماريتش.