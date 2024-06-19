احذر الغرامة وسحب الرخصة.. عقوبة استغلال الأعياد والمناسبات لزيادة تعريفة الركوب

يستغل بعض السائقين الأعياد والمناسبات، لزيادة تعريفة الركوب بشكل أزيد من الأجرة الرسمية.

ووضع قانون المرور عقوبات رادعة لكل من يستغل الأعياد والمناسبات والعطلة الأسبوعية لزيادة تعريفة الركوب دون وجه حق.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبات استغلال الأعياد والمناسبات وزيادة تعريفة الركوب وفقا لقانون المرور فيما يلي:

يعاقب قانون المرور كل سائق طلب أجرة زيادة عن المقرر لها من في تعريفة الركوب، وحدد قانون المرور الجديد، عقوبات على قائدي سيارات الأجرة، لكل سائق يتلاعب بالأجرة ومخالفة التعريفة المقررة للركوب، من قبل الجهات المعنية، بجميع المحافظات.

وتبدأ العقوبات بالغرامة المالية، وتنتهي بسحب رخصة السيارة والحبس .

ففي حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، تكون عقوبته وفقا للقانون غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.

أما في حالة امتناع سائق السيرة عن نقل الركاب تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

وحذر القانون كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، معاقبا المخالفين بالغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه لكل سائق طلب أجرا أكثر من التعريفة المقررة.