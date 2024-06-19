اتحاد الكرة يوافق على طلب الأهلى بشأن استقدام حكام أجانب بلقاء القمة

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى، على طلب النادى الأهلى، بشأن استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة القمة مع الغريم التقليدى الزمالك، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر بطولة الدوري الممتاز "نايل".

ومن المقرر ان تقام مواجهة القمة بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وتسعى الإدارة التنفيذية لـ اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية، لمخاطبة عدد من الاتحادات الأوروبية لطلب استقدام طاقم حكام أجانب لإدارة مباراة القمة، وذلك من أصحاب الأسماء المعروفة على الساحة التحكيمية العالمية، بما فيه حكمي الفيديو VAR.

واستوفى الأهلى الشروط المنظمة لعملية استقدام حكام أجانب، بعدما تقدم بطلبه قبل موعد المباراة بأسبوعين على الأقل، بجانب تحمل النادي تكاليف استقدام طاقم الحكام الأجنبي، والتى تتجاوز 50 ألف دولار، وإيداع تلك التكاليف في الحساب البنكي لاتحاد الكرة.