محافظ المنوفية: إزالات فورية لعدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على المتابعة الدقيقة واليقظة التامة وتكثيف المرور الميداني خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للتصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومنع الممارسات غير القانونية والبناء بدون ترخيص والتعدي على ممتلكات الدولة والإزالة الفورية في المهد حفاظاً على مقدرات الأجيال القادمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بتنفيذ إزالة فورية لـ (5) حالات تعدي على الأراضي الزراعية (3) حالات تعدي بناحية شبرا بلولة بقرية الحامول وحالة تعدٍ بناحية دبركي، وأخرى على ترعة التمنيات بالمدينة واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم تحقيقاً للصالح العام ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على الاراضى الزراعية على مساحة 120م2 بناحية ميت برة بالتنسيق مع مسئولي الوحدة الزراعية.

وفي مدينة سرس الليان ، شنت الوحدة المحلية حملة مكبرة للمرور على كافة الأحواض بنطاق المدينة للوقوف على الحالة العامة ورصد أية مخالفة في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارة الزراعية ، أسفرت عن إزالة ( 4) حالات تعدى على الاراضي الزراعية بإجمالي 340م2.

وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع عن تنفيذ إزالة فورية لحالتين تعدي على الاراضي الزراعية بنطاق قرية أبو مشهور واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين ، كما تم تنفيذ الازالة الفورية لحالتين تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة 244م2 بقرية الكمايشة بنطاق مركز ومدينة تلا ، هذا ويواصل رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع الجهات المعنية جهودهم في تشديد الرقابة والمرور الميداني لرصد أية حالة تعدى في المهد والتعامل الفورى معها.

وأكد محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة مشيرا الى ان أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع ، مع استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظاً على الصالح العام.