توافد الآلاف من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى، على شواطئ بورسعيد، اليوم الأربعاء، لقضاء إجازة رابع أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

بالصور.. شواطئ بورسعيد كاملة العدد والدخول بالمجان

وتعتبر شواطئ بورسعيد شواطئ عامة بدون رسم دخول، بينما يبدأ سعر تأجير الكرسي من 10 جنيهات في الشواطئ الشعبية ويرتفع إلى 500 جنيه في أحد الشواطئ السياحية، بينما يمكن للأسرة الحصول على 4 كراسي وشمسية ومنضدة مقابل 50 جنيها في الشواطئ الشعبية.



ويقضى المواطنون أوقاتهم على شاطئ بورسعيد ما بين الجلوس على الشاطئ للاستمتاع بنسيم البحر والاستمتاع بالمسابقات الترفيهية وحفلات السمر، وبين النزول إلى البحر للسباحة.

ويمارس عدد من المواطنين عددا من الألعاب الشاطئية مثل: كرة القدم والكرة الطائرة، وركوب الخيل والـ "بيتش باجي"، بينما يستمتع الأطفال باللعب في مياه البحر على مقربة من الشاطئ، واستخدام أدوات الحفر البلاستيكية الخاصة بهم للهو في الرمال.

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