279 مليون جنيه.. تركي آل الشيخ يكشف عن إيرادات فيلم "ولاد رزق 3"

كشف المستشار تركي آل الشيخ عن إيرادات فيلم "ولاد رزق 3"، في الأسبوع الأول من عرضه عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك.

وقال: "حقق فيلم ولاد رزق 3 أرقام قياسية في أسبوع عرضه الأول حيث بلغت الإيرادات بالجنيه المصري كالآتي إجمالي مصر 92,000,000 EGP، إجمالي السعودية 85,000,000 EGP، إجمالي الخليج 87,000,000 EGP، إجمالي العراق والشام 15,000,000، وبذلك يصبح إجمالي إيرادات الفيلم في العالم العربي : 279,000,000 جنيه مصري في اسبوعه الاول".

وأضاف آل الشيخ: "ولاد رزق 3 في السعوديه في 6 أيام عرض حقق مليون و750 ألف دولار".

فيلم "ولاد رزق 3" يحقق إيرادات ضخمة في موسم عيد الأضحى 2024

حقق فيلم "ولاد رزق 3" إيرادات تصاعدية يومية في أقل من أسبوع بداية من عرضه بدور السينما حيث تخطى الـ 70 مليون جنيه.

وتصدر الفيلم قائمة الإيرادات، في ثاني أيام عيد الأضحى، محققا 22 مليونا و134 ألف جنيه ليقترب إجمالي إيراداته في خمسة أيام من 50 مليون جنيه.

وتدور قصة فيلم ولاد رزق 3 حول عودة الأخوة مرة أخرى بعد مرور سنوات من انفصالهم، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخهم.

يشار إلى أن الفيلم من إخراج طارق العريان، تأليف صلاح الجهيني ، بطولة أحمد عز ، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، ويظهر كضيوف شرف النجم كريم عبدالعزيز، رزان مغربي، أسماء جلال.

تعلق جمهور السينما المصرية خاصة من الشباب بهذه السلسلة من الأفلام منذ عرض الجزء الأول في عام 2015، الذي جمع بين النجوم: أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وكريم قاسم وأحمد داود ومحمد ممدوح، وحقق وقتها أكثر من 22 مليونا و827 ألف جنيه في شباك التذاكر.