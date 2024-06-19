إقبال المواطنين على مصيف بلطيم والحدائق والمتنزهات العامة

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، عبر منظومة الأجهزة اللا سلكية للصوت والصورة والكاميرات الرقمية فائقة الدقة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إقبال المواطنين على الحدائق والمتنزهات العامة بمراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى الإقبال غير المسبوق على مدينة مصيف بلطيم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للزوار من محافظة كفرالشيخ والمحافظات المجاورة، وتزامنًا مع قدوم فصل الصيف، فضلًا عن متابعة الأعمال بالمرافق والخدمات والمجازر والمخابز ، ومنظومة النظافة ورفع الإشغالات، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

حيث تابع حديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ، التي شهدت زحامًا شديدًا من أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والتى تعد مقصدًا للعديد من الزوار ومتنفسا ترفيهيا متميزًا لأبناء كفرالشيخ، لاحتوائها على أماكن ترفيهية متميزة، بالإضافة إلى نافورة وشلالات مياه وحمام سباحة وفندق ومطعم متميز، فضلًا عن المسطحات الخضراء بالحديقة، وتأمينها بكاميرات مراقبة رئيسية فى مدخل الحديقة ومحيطها تعمل على مدار الساعة، لتوفير سبل الراحة، ومراقبة الخدمات المقدمة لزوار الحديقة.

كما تابع نادى وحديقة الخالدين، بوسط مدينة كفرالشيخ، الذى شهد أيضاً إقبالًا كبيرًا من أهالى محافظة كفرالشيخ، حيث يعد نادى الخالدين من أهم المشروعات الترفيهية والإجتماعية والخدمية، وذلك لخدمة أهالى المحافظة، وتقديم الخدمات النوعية المتميزة، ليصبح مركزًا للترفيه ومتنفسًا لكل أبناء المحافظة، حيث يضم فندق مميز للوافدين، وقاعة للأفراح والمناسبات المختلفة تسع حتى 350 فرد، وقاعات متعددة الأغراض، ومطعم للمأكولات المتنوعة، وكافتيريا، وأماكن ترفيهية، وحمام سباحة، وغرف تغيير ملابس، وملعب بادل تنس من الطراز الأول، ومنطقة بلاى ستيشن حديثة، وصالة جيم، وصالات ألعاب متنوعة تناسب جميع الأعمار.

كما تابع محافظ كفرالشيخ من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ميادين وكورنيش مدينة دسوق، وتوافد آلاف المواطنين من مركز ومدينة دسوق والمراكز المجاورة، على حديقة الأسرة والطفولة والرحلات النيلية بكورنيش النيل، لقضاء أجازة عيد الأضحى المبارك، والإستمتاع بالطبيعة الخلابة وضفاف النيل والجولات والرحلات النيلية فى نهر النيل فرع رشيد من خلال المراكب النيلية الثابتة والمتحركة، والألعاب والأنشطة الترفيهية، والملاهى، ومراكب التنزه، وحديقة الحيوان وفوتو سيشن، سينما 9d ومطاع، فضلاً عن متابعة إقبال المواطنين علي كورنيش النيل والحدائق والمتنزهات بفوه ومطوبس.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مصيف بلطيم الذي شهد توافد الآلاف من المصطافين، على مصيف بلطيم، والذى يعد أبرز شواطئ الدلتا وأجملها، ولا سيما أن مصيف بلطيم يتميز بالهدوء وجمال وسحر الطبيعة، وتسافر إليه الأسر والعائلات من مختلف المستويات الإجتماعية على مستوى الجمهورية، كما أن مياهه صافية ويشعر المصطافون فيه بالأمن والأمان، بالإضافة إلى الأسعار المعتدلة حيث يعرف بأنه مصيف العائلات، وخاصة بعد التطوير الهائل الذى شهدته شواطئ المصيف وعددها ستة شواطئ، وتظل الرمال الصافية والنظيفة تملأ شواطئ مصيف بلطيم وسط جمال الطبيعة الخلابة.

‏وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قد كلف مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع الجهات المعنية، بفتح جميع مجازر المحافظة وعددها 16، لإجراء الفحوصات البيطرية وذبح الأضاحى للمواطنين والجمعيات الخيرية «مجانًا»، وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير سبل الراحة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وضمان سلامة اللحوم من خلال الذبح فى المجازر، تحت إشراف الأطباء البيطريين.

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