في رابع أيام عيد الأضحي.. توافد كثيف للمواطنين على شواطئ الغردقة

شهدت شواطئ منتجع مدينة الغردقة، في رابع أيام عيد الأضحي المبارك، توافد العديد من أهالي المدينة الساحلية و الزائرين من مختلف المحافظات، للاستمتاع بالعيد على الشواطئ.

ومن جانبه أكد أشرف فؤاد مدير الشواطئ العامة، انه تم توفير كل سبل الراحة والأمان من خلال وجود العديد من منقذي الشواطئ منتشرين علي طول الشاطئ والمارينا، مشيراً إلى أن الشواطئ تستقبل أهالي الغردقة والزائرين من كل مكان للاستمتاع برابع أيام عيد الأضحي المبارك .

وأفاد مدير الشواطئ والمنتجعات العامة، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، بإستمرار حملات النظافة على الشواطئ منذ الصباح الباكر ، بالتزامن مع رفع مستوى المرافق والخدمات ، وتوفير كل سبل الراحة لرواد المنتجع .

وأشار فؤاد إلى أن المنتجع يستقبل طوال أيام السنة العديد من الأهالي والزائرين ، ويستقبل الالاف خلال المناسبات والأعياد، و يقدم جميع الخدمات للزائرين بدون تقصير، كما أفاد بأن هناك إذاعة داخلية تُبث علي فترات زمنية متقاربة لتوجيه الزائرين وإبلاغهم بتعليمات المنتجع من عدم نزول البحر بملابس غير محتشمة واحترام الآداب العامة للمنتجع وعدم القاء القمامة في الاماكن غير المخصصة لها .

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