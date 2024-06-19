“المركزية لمكافحة الآفات” تتابع المحاصيل في 4 محافظات خلال رابع أيام عيد الأضحي

قام الدكتور أحمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات بمتابعة المحاصيل الصيفية خصوصا الذرة والقطن ومدى تأثيرها بالآفات المختلفة في محافظات بني سويف القليوبية والإسماعيلية والبحيرة

وكذلك متابعة نشاط المديريات في مكافحة الآفات.

وقال رزق، ان هناك تنبيهات مشددة للجان التابعة للادارة العامة ادارات المناطق التابعة للادارة المركزية لمكافحة الافات، للمرور علي الزراعات خلال إجازة عيد الاضحي المبارك مشيرا الى قيام مهندسي المكافحة بالمرور الدائم ووجودهم مع المزارعين وان الحالة العامة جيدة

وأضاف رئيس الادارة المركزية، ان الادارة قامت بتخصيص مبيدات افات البادرات الاولي لمحصول القطن للمحافظات القطنية، كما خصصت مبيدات دودة ورق القطن وديدان اللوز لبعض المحافظات، وسوف يتم تخصيص باقي المساحات تدريجيا، كما أنها تراجع باستمرارللتأكد من وجود مبيدات دودة الحشد الخريفية.

وأكد ان الادارة في حال مراجعة دائما لباقي المحاصيل والخضراوات وأشجار الفاكهة للوقوف على الآفات ومدى تطورها، خصوصا في ظل الظروف المناخية الحادة، وان الحالة العامة للزراعات مطمئنة.