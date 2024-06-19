مصرع 11 شخصا جراء الفيضانات وسوء أحوال الطقس في الهند

أعلن مسؤولون في الهند اليوم /الأربعاء/ مصرع 11 شخصا جراء أحوال الطقس القاسية التي تضرب مختلف أنحاء البلاد من أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن خمسة أفراد من أسرة واحدة لقوا مصرعهم بعدما دفن منزلهم جراء انهيار أرضي بسبب الأمطار الغزيرة في ولاية "آسام"، مضيفا أن آخرين لقوا مصرعهم جراء ضربات الشمس في مدينة "دلهي ".

يشار إلى أن أكثر من 160 ألف شخص في ولاية "آسام" الواقعة في شمال شرق البلاد تضرروا جراء مياه الفيضانات العارمة.