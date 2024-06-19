أهالي شمال سيناء يعلنون عن وفاة 7 حجاج من أبنائهن خلال أداء موسم الحج

أعلن أهالي محافظة شمال سيناء عن وفاة سبعة حجاج من ابنائهم خلال أداء فريضة الحج لهذا العام وجميعهن من السيدات تعرضن للوفاه أثناء مراحل الوقوف علي عرفات ورمي الجمرات وهن الحاجة سميعة حسنين نجيلة والحاجه نجلاء عبد الكريم أعلن رسميا عن وفاتهن خلال وجودهما على جبل عرفات وأثناء أداء مناسك الحج في المملكة العربية السعودية.

كما أعلن عن وفاة الحاجة فاطمة منسي مصبح من مدينة العريش بعد أداء مناسك الحج، كما توفيت سيدة أخرى من مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

كما توفيت الحاجة سميرة شعبان محمد الشريف من مدينة العريش بعد البحث عنها وإعلان فقدانها خلال أداء شعائر الحج والوقوف بجبل عرفات منذ 48 ساعة وأعلنت أسرتها رسميا عن وفاتها .

كما توفيت الحاجة أزهار عبد الحميد مسلم من مدينة العريش خلال وجودها عن منطقة رمي الجمرات خلال أداء مناسك الحج في المملكة العربية السعودية ووفاة الحاجة أحلام يوسف من مدينة العريش بعد أداء مناسك الحج في المملكة السعودية.

