النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا في الشرقية

قررت نيابة بلبيس اليوم التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعلية نطاق بندر بلبيس وتم انتشال الجثمان من قبل الإنقاذ النهري ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزى.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول " زياد ص م " 20 عاما مقيم بندر بلبيس جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أثناء قيام الشاب بالاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية هربا من حرارة الجو غرق لعدم إجادته السباحة تم استدعاء الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.