الجرام بـ 3135 جنيها.. التذبذب يسيطر على أسعار الذهب في مصر

أكد تقرير فنى صادر عن جولد بليون اليوم الاربعاء، رصد فيه حركة الذهب في السوق المحلي، ان سعر الذهب المحلي يتحرك في تداولات عرضية في نطاق ضيق من التداولات بسبب عطلة الأسواق حالياً إلى جانب تتبعه لحركة السعر العالمي الذي يشهد تذبذب أيضاً وهو ما ينتج عنه عدم قدرة الذهب على تحديد اتجاه واضح للتداول.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3140 جنيه للجرام ليتداول وقت كاتبة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3135 جنيه للجرام، بينما قد ارتفع سعر الذهب يوم أمس بشكل طفيف بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3135 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3130 جنيه للجرام.

يسيطر ضعف التحركات على أسعار الذهب المحلي، وذلك في ظل ضعف الطلب على الذهب خلال فترة عيد الأضحى، وهو الأمر الذي يدفع أسعار الذهب إلى التذبذب في نطاق سعري ضيق خاصة في ظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

أما عن ارتباط سعر الذهب المحلي بالسعر العالمي فقد ساهم أيضاً في دفع أسعار الذهب إلى التذبذب، وذلك بسبب تحركات سعر الذهب العالمي في نطاق ضيق أيضاً حيث تشهد توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية تضارب مع توقعات أعضاء البنك الفيدرالي أنفسهم.

هذا وقد أشار البنك المركزي المصري إلى ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي النقدي لديه إلى 456 مليار جنيه نهاية شهر مايو الماضي، وذلك مقارنة مع 448 مليار جنيه نهاية ابريل بزيادة قيمتها 8 مليار جنيه.

بينما قد سجلت صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري 46.125 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، وكانت الاحتياطيات بقيمة 41 مليار دولار نهاية ابريل الماضي لترتفع الاحتياطيات بمقدار 5.125 مليار دولار.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي بدعم من توقعات الأسواق بخفض الفائدة الأمريكية لمرتين هذا العام وذلك بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الأقل من المتوقع التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي يوم أمس.

يشهد سعر الذهب المحلي تداولات عرضية في نطاق ضيق بسبب عطلة الأسواق الحالية بالإضافة إلى تتبعه سعر الذهب العالمي الذي يمر بحالة من التداولات العرضية أيضاً مما يفقد سعر الذهب المحلي القدرة على تحقيق أي اتجاه واضح.

يحاول سعر أونصة الذهب تثبيت أقدامه فوق المستوى 2325 دولار للأونصة ليتداول حالياً بالقرب من المستوى 2340 دولار للأونصة الذي يمثل الحد العلوي لمنطقة التداولات العرضية التي تسيطر على حركة الذهب خلال الثلاث أسابيع الأخيرة.

اختراق المستوى 2340 دولار للأونصة من شأنه أن يدفع سعر الذهب إلى مزيد من الارتفاع واستهداف المستوى 2380 دولار للأونصة مروراً بالمستوى الهام عند 2365 دولار للأونصة.

السعر المحلي:

استقر سعر الذهب المحلي عيار 21 حول المستوى 3140 جنيه للجرام منذ بداية تداولات الأسبوع حيث ظلت تحركات السعر محدودة بشكل كبير دون أن تظهر اتجاه واضح للحركة في ظل تتبعها لحركة السعر العالمي، ومن المتوقع بقاء الأسعار على هذا المسار العرضي خلال هذا الأسبوع بسبب عطلة الأسواق.