"القومي للمرأة" ينظم برنامجا تدريبيا حول "التصوير بالهاتف المحمول" في البحيرة

نظم المجلس القومي للمرأة برنامج تدريبى على "التصوير بالهاتف المحمول وريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني"، استهدف سيدات قرية كوم البركة بمحافظة البحيرة، بهدف رفع كفائتهن عبر استخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية لتوثيق منتجاتهن وعرضها للبيع على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وامتد على مدار أسبوع في مقر المجلس.

تضمن تدريب التصوير العديد من الموضوعات الهامة منها شرح أبعاد التصوير وأحجام اللقطات وأماكن الوقوف للتصوير، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الإضاءة والتصوير في الشمس والظل ، وضبط الإضاءة بعد التصوير واستخدام بعض معدات التصوير وكذلك طرق التعديل على الصور وبرامج ضبط أبعاد الصور وضبط الألوان في الصورة، كما أنه تضمن برنامج التسويق الالكتروني التدريب على كيفية إنشاء صفحات على منصات التواصل الاجتماعي ونشر منتجاتهن عليها لعرضها وبيعها وكذلك مبادئ في التسعير.

جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.