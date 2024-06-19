ارتفاع عدد الجامعات المشاركة في مؤتمر الدراسات العليا بالإسماعيلية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن عدد الجامعات المشاركة بالمؤتمر السنوي الخامس للدراسات العليا والسادس للبحوث التطبيقية في تزايد مستمر حيث انضم للمؤتمر حتى الآن جامعات :

الجلاله، سيناء، الزقازيق، السويس، بورسعيد، المصرية الروسية، الكندية، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يُمثل باكورة الإنتاج بحثي للعلماء والباحثين وطلاب الدراسات العليا على مستوى جامعات تحالف إقليم القناة وسيناء و من خارج التحالف ولاسيما الطلاب الوافدين.

ومن جانبه - أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يُشارك به العديد من الدول هى:

المملكة العربية السعودية، اندونيسيا، السودان، سوريا، اليمن، الصين بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية.

وتابع "محمد سعد" أن المشاركة متاحة عبر الحضور الفعلي أو أونلاين مؤكداً أن قطاع الدراسات العليا والبحوث يُقدم كافة التسهيلات حتى يتم تحقيق الإستفادة لأكبر عدد من المشاركين، لافتاً إلى أنه تم تخصيص عدد من القاعات لكل مسار بحثي من المسارات الأربعة - العلوم الأساسية والإنسانية - الهندسية - الطبية.