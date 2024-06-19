مجلس الذهب العالمي: 29% من 70 بنكا مركزيا تخطط لزيادة الاحتياطي من الذهب

كشف التحليل الفني الصادر عن جولد بليون اليوم الاربعاء، أنه أظهرت نتائج إحصائية يقوم بها مجلس الذهب العالمي والذي استطلع آراء 70 من محافظي البنوك المركزية، أن 29% منها تخطط لزيادة احتياطاتهم من الذهب خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وهو أعلى مستوى منذ بدء الاحصائية السنوية في عام 2018.

وقال مجلس الذهب العالمي إن عمليات الشراء المخطط لها بين البنوك المركزية ترجع إلى المخاوف بشأن عدم الاستقرار الجيوسياسي والتضخم المستمر.

كما وجد أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي أن ما يقرب من ثلثي (67٪) محافظي البنوك المركزية الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون انخفاض حصة الدولار الأمريكي من احتياطيات الذهب على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وفي العام الماضي أضافت البنوك المركزية ثاني أكبر كمية من الذهب على الإطلاق بلغت 1037 طنا.

وفي عام 2022 اشترت البنوك المركزية رقما قياسيا بلغ 1082 طنا من الذهب.

ينصب تركيز السوق الآن على بيانات طلبات اعانات البطالة الأسبوعية يوم الخميس ومؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة وخلال الفترة الماضية تأثر الذهب سلباً بإعلان البنك المركزي الصيني أنه توقف عن شراء الذهب في شهر مايو الماضي، لينهي بذلك سلسلة من 18 شهر متتالية استمر خلالها في شراء الذهب وزيادة احتياطاته

و عالميا ، ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع، وذلك بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وتزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية في ظل بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة التي صدرت يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي.