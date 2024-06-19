يورو 2024.. تشكيل هجومى متوقع لألمانيا أمام المجر

يستضيف المنتخب الالمانى فى تمام السابعة من مساء اليوم الأربعاء، نظيره المجر، وذلك على ملعب "إم إتش بي أرينا" بمدينة شتوتجارت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

تشكيل ألمانيا المتوقع

ومن المتوقع ان يدخل المنتخب الألمانى اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، أنطونيو روديجر، جوناثان تاه، ميتلشتيت.

خط الوسط: توني كروس، باسكال جروب، جمال موسيالا.

خط الهجوم: إلكاي جوندوجان، فلوريان فيرتز، كاي هافيرتز.

ويسعى المنتخب الألمانى "المانشافت"، لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ 16، بعدما اكتسح اسكتلندا في المباراة الافتتاحية بـ 5 أهداف لهدف، ليقدم نفسه بشكل قوي كمرشح للظفر باللقب.

بينما يبحث منتخب المجر عن مصالحة جماهيره الغاضبة بعد الهزيمة في المباراة الأولى أمام سويسرا بثلاثة أهداف لهدف.

ويأمل المنتخب المجرى بتحقيق نتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض، تؤمن فرصهم في العبور لثمن النهائي.

وتقع تلك المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات ألمانيا، إسكتلندا والمجر، سويسرا.



أرقام المنتخب الألماني في يورو 2024

ويتساوى المنتخب الألماني مع نظيره الإسباني، بأنهما أكثر المنتخبات تتويجاً ببطولة اليورو، "ثلاث مرات"، حقق منتخب المانشافت ت فى أعوام 1972، 1980 و 1996.

كما يمتلك المنتخب الألماني، أكثر عدد من المشاركات فى تاريخ بطولة اليورو بواقع 14 مشاركة من أصل 16 نسخة أقيمت لتلك البطولة، وتلك هى المشاركة الـ 15 من أصل 17، ويحل المنتخب الإسبانى فى المركز الثانى بـ 12 مشاركة.

وينفرد المنتخب الألمانى، برقم أكثر المنتخبات لعب للمباريات فى بطولة كأس الأمم الأوروبية، بواقع 54 مباراة.

كما يمتلك منتخب "المانشافت"، رقم أكثر المنتخبات أحرازًا للأهداف فى تلك البطولة القارية، خلال النسخ التي شارك بها، كأقوى خط هجوم بـ 83 هدفا.

وتصدر المنتخب الألمانى قائمة أكثر المنتخبات الأوروبية تحقيقاً للفوز فى تلك البطولة بـ 28 مباراة.

ويعتبر المنتخب الألماني أكثر المنتخبات التي وصلت إلى نهائى البطولة بواقع 6 نهائيات، حصد ثلاثة، وحل وصيفًا فى ثلاثة نسخ.



مجموعات يورو 2024

وجاءت مجموعات يورو 2024، كالتالي: المجموعة الأولى: ألمانيا - إسكتلندا - المجر - سويسرا، المجموعة الثانية: إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا، المجموعة الثالثة: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا، المجموعة الرابعة: بولندا - هولندا - النمسا - فرنسا، المجموعة الخامسة: بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا - أوكرانيا، المجموعة السادسة: تركيا - جورجيا - البرتغال - التشيك.

